Располневшей Дженнифер Лопес удалось спрятать целлюлит и одурачить фанатов

13.01.2021 | 07:21

Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес снялась в откровенном купальном костюме на пляже во время отдыха и удивила фанатов своей фигурой. Новые фотографии появились в ее Instagram-аккаунте во вторник, 12 января.

На первом фото из серии 51-летняя знаменитость позирует, стоя на доске для сапсерфинга с веслом в руке. Она одета в купальник изумрудного цвета с глубоким декольте и высокими вырезами на бедрах.

На следующем кадре Лопес запечатлена в пуховике бренда North Face с броским принтом. «Как началась прошлая неделя, и то, что есть сейчас», — подписала она пост, который за несколько часов после публикации набрал более двух миллионов лайков.

Поклонники оценили подтянутую фигуру актрисы в комментариях. «Я бы хотела, будучи бабушкой, выглядеть как ты», «У меня не хватает слов, чтобы описать это совершенство», «Королева, надеюсь, ты хорошо отдохнула», «Сногсшибательное тело!» — писали они.

Правда чуть раньше в сеть попала еще одна подборка фотографий. На снимках Дженнифер Лопес в купальнике другого цвета, но судя по пейзажу, в том же самом месте - на островах Тёркс и Кайкос в Атлантическом океане, сообщает Daily Mail.

Папарацци удалось заснять заметно располневшую звезду в неприглядном виде, полностью подтверждающем теорию о сильнейшей обработке снимков, которые актриса выкладывает в свой Instagram-аккаунт. На фотографиях можно рассмотреть очевидные недостатки тела Дженнифер Лопес, такие как целлюлит и лишний вес.