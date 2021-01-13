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Продолжение «Секса в большом городе» еще не начали снимать, а уже разразился скандал

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Актриса отказалась участвовать в продолжении сериала "Секс в большом городе". Ким Кэттролл отреагировала на возвращение культовой ленты на экраны.

Не так давно фанаты картины о жизни четырех подруг в возрасте "за 30" получили хорошие новости – HBO собирается перезапустить историю. В продолжении появятся Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис. Между тем актриса Ким Кэттролл от участия в новых эпизодах категорически отказалась.

В соцсетях Кэттролл отреагировала на возвращение "Секса в большом городе". Правда, сделала актриса это не напрямую – Ким лайкнула пост поклонника, который похвалил ее решение не участвовать в перезапуске.

Фанат отметил, что обожает сериал "Секс в большом городе". Он любит персонажа Ким Кэттролл – Саманту Джонс. Тот факт, что героиня не вернется на экраны, расстраивает его. Тем временем поклонник рад, что Кэттролл не пошла на поводу, отбрила продюсеров и поставила свои интересы во главу угла.

"Это отличный пример того, как надо ставить себя на первое место", – заметил поклонник Ким Кэттролл.

Напомним, в 2017 году исполнительница роли Саманты призналась журналистам, что обстановка на съемках сериала "Секс в большом городе" была токсичной. Она не смогла найти общий язык с другими исполнительницами главных ролей. Ходили слухи, что Ким Кэттролл конфликтовала с Сарой Джессикой Паркер. Последняя даже обвинила коллегу в срыве съемок одной из частей теленовеллы.

Отметим, что Паркер публично всегда отрицала разногласия с Кэттролл. Сара пыталась заполучить расположение актрисы, говоря о том, что все будет скучать без Саманты. Ким, между тем, мириться не хочет и открыто заявляет о неприязни.

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Источник — dni.ru
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