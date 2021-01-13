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Молодой любовник Светличной узнал о своем романе с актрисой из СМИ

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Не так давно в Сети разгорелся скандал из-за слухов о романе 80-летней актрисы Светланы Светличной и Прохора Шаляпина. Оба тогда отрицали эту информацию. Теперь же актриса вляпалась в новую такую же историю с молодым актером.

Светлана Светличная в недавнем интервью рассказала, что любит красивых мужчин и тепло относится к своему коллеге Ивану Николаеву. К слову, именно он вышел на связь с журналистами, когда до заболевшей актрисы не могли дозвониться.

В Сети ходят слухи о том, что пара с 43-летней разницей в возрасте якобы состоит в любовных отношениях. Однако официального подтверждения этого нет.

Тем не менее, Светлана Светличная сама признавалась, что души не чает в Иване Николаеве, который годится ей во внуки. Она заявляла, что любит красивых мужчин. Что именно она имела ввиду, остается загадкой.

Сам же актер Иван Николаев не в курсе их связи, о которой уже вовсю судачат в СМИ. Он отметил, что Светлана Светличная никогда не говорила ему о теплых чувствах, хотя признался, что они действительно дружат.

"Сравнивать меня с Прохором Шаляпиным и того, что я жду какую-то квартиру, какого-то наследства от нее – это гадко, мерзко и низко", – приводит слова актера "Собеседник".

Светлана Светличная признавалась, что Иван является ее "главной защитой". Она считает его родственной душой и опорой. Что именно хотела этим сказать звезда, танцевавшая под песню "Помоги мне" в фильме "Бриллиантовая рука", не ясно, но пресса посчитала это признанием в чувствах.

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Источник — dni.ru
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