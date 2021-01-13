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Ляйсан Утяшева опубликовала статью о своем интересном положении

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Ляйсан Утяшева и Павел Воля вместе с детьми отдыхают на Мальдивах. Гимнастка публикует множество фотографий в купальниках, и на некоторых снимках внимательные пользователи Сети заметили округлившийся живот.

Ранее в СМИ появились слухи, якобы съемки новых эпизодов шоу "Танцы" приостановили из-за того, что артистка находится в интересном положении. В качестве "доказательств" были приведены скришноты из "Сторис" инстаграм-аккаунта Ляйсан Утяшевой, где заметен слегка округлившийся живот. Заодно звезду обвинили в увлечении фотошопом, с помощью которого она пытается скрыть беременность.

Супруга Павла Воли не смогла пройти мимо слухов. В личном блоге гимнастка опубликовала выдержку из статьи, в которой говорится об ее интересном положении и добавила всего один хештег: "Ржу". Таким образом Ляйсан Утяшева дала понять, что пока не планирует рожать мужу третьего ребенка.

Стоит отметить, что пару юмориста и танцовщицы считают одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Влюбленные женаты уже восемь лет и воспитывают двоих детей. Осенью прошлого года в Сети появилась информация о том, что Павел Воля неверен Ляйсан Утяшевой. Юмориста засняли в компании 16-летней девушки, предположительно, промышляющей эскортом.

Впрочем, позднее артист объяснил, как так получилось. По его словам, к нему в ресторане подсела какая-то незнакомка, сфотографировала его исподтишка, а затем распространила снимок в Сети.

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Источник — dni.ru
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