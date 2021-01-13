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Коллега решила проблемы лежащей в реанимации Фрейндлих

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Сегодня вся страна молится за здоровье 86-летней Алисы Фрейндлих. Перед новым годом она была экстренно госпитализирована в клиническую больницу № 122 имени Соколова ФМБА России в Санкт-Петербурге с коронавирусом. Оказалось, что у актрисы поражено более 30 процентов легких.

Ближе к Рождеству пришла хорошая новость – Алиса Брунова начала усиленно занимать лечебной физкультурой, врачи оценивают ее состояние как стабильное и отмечают положительную динамику в самочувствии.

"Когда я узнала о болезни Алисы Бруновны, проплакала всю ночь, ведь это моя любимая звезда театра и кино, – говорит коллега Фрейндлих актриса Алена Кравец. – Я тут же стала звонить в БДТ имени Товстоногова, в больницу, где лежит Фрейндлих. Поставила всех на уши в Москве и Питере! У меня большие связи – я говорила даже с людьми из Министерства здравоохранения. А дочери актрисы Варваре решила предложить свою скромную помощь – с лучшими врачами, лекарствами, оборудованием. Если вдруг у них есть какие-то проблемы, в том числе и финансовые, то я всегда готова помочь".

Новость же о том, что звезда "Служебного романа" дышит самостоятельно, лишь иногда пользуясь кислородной подушкой, что к аппарату ИВЛ ее не подключали, Алена Кравец восприняла как рождественское чудо.

"Как только Алису Бруновну выпишут из больницы, я тут же отправлюсь к ней в Питер с гостинцами!" – пообещала сердобольная светская львица.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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