Что скрывает париком Алла Пугачева

13.01.2021 | 08:52

Многие звезды для выступлений используют парики, в том числе и Алла Пугачеву. Артистку сложно представить без пышной рыжей копны волос.

С возрастом певице становится сложнее поддержать красоту и объем прически. Этот яркий имидж – ее визитная карточка, как и легендарные хиты.

С возрастом любому исполнителю становится все сложнее поддерживать объем и густоту натуральных волос. В естественном виде, без парика, Аллу Пугачеву можно увидеть только на некоторых личных фото.

Однако однажды публика увидела, что на самом деле скрывается под париком певицы. В свое время на одном из эфиров Примадонна так увлеклась исполнением номера, что даже сорвала накладные локоны прямо перед камерами.

Позже певица потребовала удалить запись, но затем отнеслась к конфузу с иронией и даже сделала это своеобразной "изюминкой" своих выступлений. Теперь в финале концерта Алла Пугачева иногда снимает парик перед зрителями.

Отметим, 71-летняя звезда прекрасно выглядит в своем возрасте. Пару лет назад артистка заметно похудела. К тому же, она не забывает ухаживать за своей кожей. Правда, некоторые критики считают, что звезда переборщила с пластикой лица и стала выглядеть неестественно. Кроме того, в последнее время в гардеробе Аллы Пугачевой все чаще можно увидеть молодежные наряды, что тоже делает ее образ актуальным и свежим.