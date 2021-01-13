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Что скрывает париком Алла Пугачева

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Многие звезды для выступлений используют парики, в том числе и Алла Пугачеву. Артистку сложно представить без пышной рыжей копны волос.

С возрастом певице становится сложнее поддержать красоту и объем прически. Этот яркий имидж – ее визитная карточка, как и легендарные хиты.

С возрастом любому исполнителю становится все сложнее поддерживать объем и густоту натуральных волос. В естественном виде, без парика, Аллу Пугачеву можно увидеть только на некоторых личных фото.

Однако однажды публика увидела, что на самом деле скрывается под париком певицы. В свое время на одном из эфиров Примадонна так увлеклась исполнением номера, что даже сорвала накладные локоны прямо перед камерами.

Позже певица потребовала удалить запись, но затем отнеслась к конфузу с иронией и даже сделала это своеобразной "изюминкой" своих выступлений. Теперь в финале концерта Алла Пугачева иногда снимает парик перед зрителями.

Отметим, 71-летняя звезда прекрасно выглядит в своем возрасте. Пару лет назад артистка заметно похудела. К тому же, она не забывает ухаживать за своей кожей. Правда, некоторые критики считают, что звезда переборщила с пластикой лица и стала выглядеть неестественно. Кроме того, в последнее время в гардеробе Аллы Пугачевой все чаще можно увидеть молодежные наряды, что тоже делает ее образ актуальным и свежим.

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Источник — dni.ru
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