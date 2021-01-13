Анне Михалковой тяжело наблюдать за происходящим с дочерью

13.01.2021 | 17:01

Актриса воспитывает троих детей. Анна Михалкова часто делится подробностями взросления отпрысков.

Младшая дочь знаменитости, семилетняя Лидия, в 2020 году пошла в школу. По словам Анны Михалковой, она испытывает умиление глядя на то, как меняется ее наследница.

В свежей публикации в соцсетях актриса рассказала правду о Лидии. Девочка растет с характером. Как оказалось, малышка никогда не плачет при посторонних. Школьница научилась прятать слезы за улыбкой.

"У нее заостряется носик, краснеют бровки", – поведала Михалкова. Наблюдать эту картину Анне тяжело, ей хочется прижать дочь к себе и целовать. Эту привычку Лидии артистка назвала "запрещенным приемом". В такие моменты знаменитости жалко дочь.

Отметим, что Лида попала в один класс с сыном своей тети Надежды Михалковой. Девочка и ее двоюродный брат Ваня теперь сидят за одной партой.

Напомним, Анна Михалкова в браке с бизнесменом Альбертом Баковым. В 2000-м актриса родила супругу первенца, которого назвали Андрей. В 2001-м у пары появился второй сын – Сергей. Лидия родилась в 2013 году.