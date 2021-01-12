Ждущий ребенка Алибасов усомнился в своем отцовстве

12.01.2021 | 08:10

Не так давно мир российского шоу-бизнеса потрясла новость о разводе музыкального продюсера Бари Алибасова и вдовы Василия Шукшина – Лидии Федосеевой-Шукшиной. Потом любвеобильный Бари Каримович закрутил роман с массажисткой. И вот теперь из-за нее начался новый скандал.

Как выяснилось, Бари Каримович Алибасов собирается снова стать отцом. Ребенка ему якобы должна родить его новая любовница. Однако стало известно, что в их отношениях все не так гладко.

Скандально известный продюсер заявил, что его возлюбленная могла забеременеть не от него. Все дело в том, что из-за проблем со здоровьем Бари Каримович не может иметь детей! Во всяком случае об этом его предупредили врачи.

Несмотря ни на что, Виктория Полторацкая отвергает все обвинения в измене. Более того, она не собирается останавливаться на одном ребенке от продюсера. Женщина претендует на наследство Алибасова, таким образом старший сын Бари может остаться с носом.

"Он мужчина состоятельный, и учитывая, что у нас большая разница в возрасте, считаю нормально требовать для своих детей хорошего будущего. Тем более, что я планирую не одного, а двоих-троих детей от Бари", – заявила любовница продюсера.

Также она намерена требовать официального признания отцовства Алибасова для своего ребенка. Виктория хочет сделать это для того, чтобы ее отпрыски могли рассчитывать на наследство Бари Алибасова,

По ее словам, она и продюсер уже обсуждали эту тему, и якобы музыкальный продюсер должен заплатить ребенку десять миллионов рублей.