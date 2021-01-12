Супруга Евгения Евстигнеева раскрыла пагубную привычку артиста

12.01.2021 | 10:21

Сын супруги актера Ирины Цывиной нашел на даче ее архивы о жизни с Евгением Евстигнеевым и решил их обнародовать в шоу "Пусть говорят" на Первом канале. Вся страна увидела запечатленную хронику последних лет жизни легендарного актера.

Оказывается, артистка документировала каждый шаг знаменитого супруга, снимая его повседневную жизнь на камеру. Евгений Евстигнеев предстает на видео самым обычным человеком со своими слабостями и вредными привычками.

На кадрах звезда театра и кино курит, репетирует новые роли и ссорится с женой. Выяснилось, что Цывина постоянно упрекала супруга за то, что он много выпивал.

"Ты чувствуешь, какой ты пьяный? Вот я показываю. Это бутылки. Любимое занятие народного артиста Евгения Александровича Евстигнеева во время работы и после нее", – заявила Цывина. Своих пагубных привычек артист не скрывал. Однако никто из знакомых не видел его в стельку пьяным.

Отметим, что на домашнем видео запечатлены не только ссоры супругов, но и их трогательные признания в любви. Евгений Евстигнеев называл молодую жену "лапа моя". Ирина Цывина же восхищалась талантом мужа.

Благодаря хронике, снятой избранницей актера, поклонники узнали, что он был очень обидчивым. Сын Цывиной уверен, что данным записям нет цены. Он хочет смонтировать из них документальный фильм.