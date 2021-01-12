Сетевое издание|18+|Вторник|12 янв 2021|11:16
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-12oC
-11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-14oC
-13oC
Завтра | Облачно |
 

Полезное

Супруга Евгения Евстигнеева раскрыла пагубную привычку артиста

Печать

Сын супруги актера Ирины Цывиной нашел на даче ее архивы о жизни с Евгением Евстигнеевым и решил их обнародовать в шоу "Пусть говорят" на Первом канале. Вся страна увидела запечатленную хронику последних лет жизни легендарного актера.

Оказывается, артистка документировала каждый шаг знаменитого супруга, снимая его повседневную жизнь на камеру. Евгений Евстигнеев предстает на видео самым обычным человеком со своими слабостями и вредными привычками.

На кадрах звезда театра и кино курит, репетирует новые роли и ссорится с женой. Выяснилось, что Цывина постоянно упрекала супруга за то, что он много выпивал.

"Ты чувствуешь, какой ты пьяный? Вот я показываю. Это бутылки. Любимое занятие народного артиста Евгения Александровича Евстигнеева во время работы и после нее", – заявила Цывина. Своих пагубных привычек артист не скрывал. Однако никто из знакомых не видел его в стельку пьяным.

Отметим, что на домашнем видео запечатлены не только ссоры супругов, но и их трогательные признания в любви. Евгений Евстигнеев называл молодую жену "лапа моя". Ирина Цывина же восхищалась талантом мужа.

Благодаря хронике, снятой избранницей актера, поклонники узнали, что он был очень обидчивым. Сын Цывиной уверен, что данным записям нет цены. Он хочет смонтировать из них документальный фильм.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Позор сыну!

Гость||

Зачем выставлять это все напоказ.Артиста давно нет,царствие ему небесное,зачем ворошить прошлое.Пусть бы это осталось в домашней памяти! Надо было показать,ведь за это дают не малые деньги!

Гость||

все мы живые люди и у всех свои недостатки, а сынок хочет получить по-максимуму до последней копейки за всё, что можно продать в СМИ

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте