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Стало известно о выплатах на детей до 7 лет в 2021 году

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В Министерстве труда и социальной защиты Пензенской области назвали размер будущих выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет.

«До 1 апреля 2021 года будет принято постановление Правительства Российской Федерации об изменении размера ежемесячной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет на текущий год. Согласно проекту нормативного правового акта, предлагается установить трехступенчатую систему расчета размера выплаты с установлением максимального, среднего и стандартного размеров в зависимости от доходов семьи», - уточнили представители министерства.

При назначении выплат планируется учитывать не только официальный доход семьи, но и ее имущество.

Стандартным размером выплаты останется 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка, установленного за II квартал 2020 года - то есть 5 001 руб.

В случае если с учетом пособия доход на каждого члена семьи не превысит прожиточный минимум на душу населения (9 610 руб.), размер выплаты составит 7 501,5 руб. (75% регионального прожиточного минимума на ребенка).

Если и это не позволит вывести семью за черту бедности, каждому ребенку будут выплачивать по 10 002 руб. (то есть всю сумму детского прожиточного минимума).

«Заявления на назначение выплаты необходимо будет подать начиная с 1 апреля (в том числе семьям, получающим выплату с 2020 года). Расчет будет сделан с 1 января 2021 года или с момента достижения ребенком трех лет, если три года исполнилось в 2021 году», - уточнили в министерстве.

О порядке обращения за выплатой в 2021 году обещают сообщить дополнительно.

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Гость||

зачем одну и туже тему с разными картинками на заставке писать?

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