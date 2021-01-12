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Сын Валерии едва не ослеп из-за алкоголя

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Недавно сын певицы Валерии Арсений Шульгин впервые стал отцом. Он улетел в Сочи, оставив дома жену и ребенка. На российском курорте с ним произошла неприятность.

В Сочи Арсений Шульгин решил развеяться от бытовых забот и отправился на концерт Моргенштерна. Он выбрал и купил самые лучшие места в зале, но безопасность ему не была обеспечена.

Когда он наслаждался произведениями современного исполнителя, ему неожиданно плеснули в лицо какой-то едкой жидкостью. Позже оказалось, что это был виски. О неприятном происшествии Арсений Шульгин поведал в своем "Инстаграм".

"Когда за твои деньги в партере тебе в лицо хлещут вискарем – это божественно", – написал Арсений Шульгин в разделе "Сторис" своего микроблога. Известно, что последствия такого инцидента могут быть самые страшные. Спиртное может разъесть слизистую оболочку глаза и даже привести к слепоте.

Ранее "Дни.ру" сообщали, почему сын Валерии Арсений Шульгин сбежал от жены и новорожденной дочери по имени Селин. Пока девушка меняла подгузники, сын Валерии отправился кататься на лыжах. В Сети раскритиковали такой поступок Арсения Шульгина, ведь известно, что в первые дни после рождения ребенку новоиспеченной матери требуется особая поддержка.

Однако невестка Валерии Лиана заверила пользователей Сети, что сама отправила мужа отдохнуть, что является несомненно странным поступком. Возможно, в молодой семье разлад, что бывает нередко после рождения детей. К примеру, Тимати и его гражданская жена Анастасия Решетова расстались почти сразу после рождения сына Ратмира.

Как стало известно, сначала Арсений Шульгин хотел потащить жену с новорожденным ребенком с собой в горы кататься на лыжах, но очевидно, что грудничку пока рано отправляться в такие путешествия.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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