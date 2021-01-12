Роза Сябитова рассказала о новой работе

12.01.2021 | 07:50

Роза Сябитова надеется, что этот год будет для нее насыщенным. Она рассказала поклонникам о планах на ближайшие 12 месяцев.

Роза Сябитова является не только соведущей Ларисы Гузеевой в шоу "Давай поженимся!", но и уже много лет руководит брачным агентством. В этом году сваха собралась покорять новые горизонты. В своем инстаграм-аккаунте она заявила о намерении открыть онлайн-школу.

Сябитова сообщила, что хочет обучать всех желающих сватовству. Эксперт шоу "Давай поженимся!" ждет талантливых людей, которые готовы освоить интересную и редкую профессию. Более подробно о своей школе Роза пообещала рассказать позднее.

Поклонники поддержали сваху. Некоторые признались, что хотели бы стать учеником Сябитовой. Но нашлись и те, кто воспринял новость соведущей Гузеевой в штыки. "Кто вам сказал, что вы можете обучать? Знать и учить – разные вещи", – написал интернет-пользователь. Роза не стала спорить. Она лишь отметила, что хочет передать свои знания.

Также Роза Сябитова рассказала, что в этом году планирует завершить ремонт в доме, в котором живет ее дочь, а также открыть свой фитнес-центр. По словам свахи, этот объект станет знаковым и завершит строительство ее "родового гнезда".