Миллионы Пугачевой помогут близким Владимира Шаинского

12.01.2021 | 08:00

Владимир Шаинский скончался в США в 2017 году. Позднее его тело переправили в Москву и похоронили на Троекуровском кладбище. Несмотря на то, что с того момента прошло уже больше трех лет, на могиле известного композитора до сих пор нет памятника.

Родственники знаменитости заявили, что надгробья до сих пор нет, так как на это просто нет денег. Однако, как оказалось, выход всегда можно найти, если захотеть. Близкий друг композитора в студии шоу "Прямой эфир" заверил, что смог найти финансирование.

Как рассказал Андрей Удалов, он позвонил одной известной артистке, которая в свое время начала карьеру именно с песен Владимира Шаинского. Он объяснил звезде, зачем нужны деньги, и она пригласила его к себе. Как отметил товарищ композитора в студии программы "Прямой эфир", этой самой артисткой оказалась Алла Пугачева.

В итоге Примадонна посмотрела концепцию памятника и дала денег. Всеми организационными моментами планирует заняться сын Владимира Шаинского. Он заверил, что монумент, миллионы на который дала Алла Пугачева, появится на могиле отца уже в этом году – главное, дождаться тепла.

Напомним, в ноябре прошлого года журналисты обвинили вдову композитора в том, что она забыла дорогу на кладбище к супругу. Тогда Светлана Шаинская заявила, что уехала из России с детьми, а вернуться не могла из-за пандемии коронавируса. Осенью женщина дала обещание, что прилетит из Израиля в Москву, чтобы прибраться на могиле покойного мужа.