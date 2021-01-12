Егор Крид не смог запомнить слова

12.01.2021 | 13:46

Егор Крид, в 2019 году дебютировавший как артист в фильме "(НЕ) Идеальный мужчина", скептически относится к своим актерским способностям. Певец ответил на критику зрителей философски.

Картина режиссера Марюса Вайсберга, в которой Егор Крид сыграл робота, за четыре дня собрала 297,5 миллиона рублей. Лента горячо обсуждалась критиками и обывателями.

По словам самого Егора Крида, у российского кинематографа есть ряд проблем, которые признают, в том числе, и именитые артисты. По его мнению, очень многое зависит не от актеров, а от людей, которые делают кино. Так, сыграв единственную роль, зачастую артист становится заложником одного образа.

Игрой Егора Крида в своем фильме остался доволен режиссер Марюс Вайсберг. Он пригласил певца сняться в своей комедии по совету жены, актрисы Натальи Бардо.

Егор Крид же заявил, что в картине он не играл роль, а был сам собой. Кроме этого, певец заметил, что во время работы над фильмом он не мог запомнить слова, потому говорил текст сам. "Я самый дерьмовый актер, потому что я приезжал за час до кадра и за десять минут до кадра мне давали текст", – признался исполнитель.

Егор Крид заметил, что в фильме есть много недочетов, которые ему не нравятся. В целом же история ему пришлась по душе, да и смотрится комедия легко. Он добавил, что плакал, смотря ленту первый раз.

Отметим, что у Егора Крида нет профессионального актерского образования. Певец с раннего детства увлекался музыкой.