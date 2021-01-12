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Джигарханян позвал к себе Цымбалюк-Романовскую

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Со дня смерти Армена Джигарханяна прошло почти два месяца. Но третья супруга актера Виталина Цымбалюк-Романовская так и не смогла смириться с его уходом. Ведь понятно, что роднее и ближе друг друга у актера и киевской пианистки никого не было.

Как говорят, Джигарханян перед смертью, когда ему было очень плохо, кричал: “Мама, мамочка! Виталина! Виталина!” Он звал ту, которая отдала ему лучшие годы жизни – кормила из ложечки, варила клюквенный компот, водила под ручку и сдувала пылинки.

Увы, "друзья" Армена Джигарханяна осенью 2017 года разлучили его с молодой женой. Это потрясение, очевидно, и стало началом конца легендарного артиста. Без своей любимой Виталины он стал чахнуть на глазах. Он ведь души не чаял в молодой жене. "Я 83-й год живу на свете, но до сих пор есть женщины, актрисы… Я вижу, какая у нее грудь, какая у нее попочка, все вижу!" – хвастался прежде актер.

Сегодня, как уверяет Виталина Цымбалюк-Романовская, мистическая духовная связь с бывшим мужем у нее продолжается. "Его смерть стала для меня большим горем, хотя и держалась", – призналась Виталина "Дни.ру". – Поэтому он часто снится мне, мы говорим, точно наяву. Он порой зовет меня к себе и говорит, что без меня ему плохо даже на том свете, а в ночь на Рождество ко мне явился его призрак – молча смотрел на меня и улыбался. Так, как в тот день, когда мы провели первую ночь любви вместе".

"Я даже стала в последнее время сентиментальной и чаще плачу, – смахивает слезу киевская пианистка. – Особенно по утрам, после ночных "разговоров" с Арменом Борисовичем".

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Источник — dni.ru
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