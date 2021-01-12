Дана Борисова не хочет встречаться с мужчинами

12.01.2021 | 14:00

Дана Борисова призналась, что ее сердце свободно. Более того, звездная блондинка сознательно не хочет серьезных отношений.

Новогоднюю ночь и последующие выходные Дана Борисова провела с дочерью Полиной. "Избранников у нас никаких нет и не предвидится", – заявила телеведущая. Она добавила, что не зарекается, но никакого желания встречаться с мужчиной у нее пока не возникает.

По словам знаменитости, она не представляет себя в серьезных отношениях. Сходить в кино, кофейку попить, пообщаться по телефону, – пожалуйста. А в остальном у нее пока нет потребности.

Также звезда рассказала, как именно провела праздники. Теледива сообщила, что очень сблизилась с наследницей за прошедший год. В новогоднюю ночь они собирались поехать на Красную площадь, но стало известно, что ее закроют. Дана Борисова и Полина остались дома, отметив Новый год за праздничным.

Дочь подарила звездной маме косметику, кремы и брюки для прогулок. Дана Борисова же вручила Полине последнюю модель смартфона с большой памятью. Знаменитость призналась, что совсем не употребляет спиртного и прекрасно себя чувствует. Она даже на праздник не притронулась к шампанскому.

По словам Даны Борисовой, они с дочерью будут отмечать и Старый Новый год, только в миниатюре. "Сесть, поужинать, пообщаться и пойти погулять", – поделилась телеведущая.