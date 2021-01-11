Врачи продолжают борьбу за здоровье Алисы Фрейндлих

11.01.2021 | 12:04

2020 год окончательно разочаровал страну в конце января. Легендарная артистка Алиса Фрейндлих попала в больницу в тяжелом состоянии. У звезды был диагностирован Covid-19, а состояние оценивалось как "стабильно тяжелое".

Сначала звезда находилась дома, но позднее была госпитализирована. Новый год артистка встретила в больнице. Рядом с ней были дочь и внучка, которые также были госпитализированы с коронавирусом. Недавно в своем "Инстаграм" внучка Анна рассказывала, что верит в лучшее. "Даже в столь сложное время судьба распорядилась так, чтобы мы были вместе. Я, мама, бабушка Алиса", – делилась она.

Несмотря на все слухи, аппарат ИВЛ не понадобился Алисе Бруновне. Врачи отмечают, что у актрисы наметилась положительная динамика. "Она находится в реанимационном отделении, состояние ее лучше, но пока она не может быть переведена из реанимации", – сообщает источник.

"Состояние ее стабильное, она контактная, все нормально. Иногда периодически дышит с помощью кислородной маски. Сейчас начали элементы физиотерапии и реабилитации", – отмечает он. Медики надеются, что скоро смогут перевести Алису Фрейндлих из реанимации.

Недавно поступила информация о том, что звезде снова проверили легкие. По словам врачей, наблюдается улучшение. "У Алисы Бруновны стабильное состояние, на КТ – уменьшение степени поражения легких", – говорят медицинские работники. Информация была подтверждена коллегами Алисы Фрейндлих.