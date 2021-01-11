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Тина Канделаки восхитилась своей скрытной дочерью-принцессой

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Тина Канделаки в личном блоге опубликовала фотографию повзрослевшей дочери Мелании. 11 января девушке исполнился 21 год.

Наследница журналистки относится к тем звездным детям, которые стараются не афишировать личное. Студентка редко делится в соцсетях фотографиями, предпочитая держать в секрете подробности своей жизни. В инстаграм-профиле Тины Канделаки снимки девушки также появляются нечасто.

В честь дня рождения наследницы журналистка написала трогательный пост, прикрепив к нему селфи повзрослевшей Мелании. Как отметила знаменитость, она не устает повторять дочери то, что она намного умнее, красивее, мудрее и талантливее нее. "У тебя больше терпения, внимательности к деталям и любви к романтике в самом лучшем ее проявлении (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – уверена Тина Канделаки.

По словам журналистки, глядя на дочь, она понимает, что принцессами именно рождаются. Знаменитость добавила, что ей глубоко безразлична искусственность этого мира, потому что у нее есть искренняя, живая и настоящая девочка. "Вот уже 21 год мы все тонем в твоих глазах", – написала Тина Канделаки.

Поклонники присоединились к поздравлениям и отметили красоту Мелании. "Какие прекрасные слова дочери! С днем рождения Вашу принцессу", "Какой замечательный пост! Дорогая Тина, поздравляю Вас с Днем рождения Мелании!", "Поздравляю с именинницей. Мелании – женского счастья и любви", "Очень красивая девушка! Долгих, счастливых лет настоящей жизни как в сказке!" – написали в комментариях.

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Источник — dni.ru
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