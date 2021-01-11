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Шойгу заявил о дискриминации по национальному признаку в армии

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Стало известно о беспрецедентном случае неуставных отношений на военной службе. Уточняется, что с дискриминацией по национальному признаку столкнулся срочник по фамилии Шойгу из Тувы.

Солдат, проходящий службу в Ростове Великом, записал видеообращение, в котором рассказал, что командиры притесняют его и еще четверых призванных из того же российского региона срочников.

Ребят «третируют из-за их национальности и из-за того, что они носят имя Шойгу», приводит слова юноши «Tayga.Инфо».

Сейчас по факту случившегося проводится проверка компетентными органами .В «объективности» ситуации пообещал разобраться и глава Республики Тува Шолбан Кара-оол.

Напомним, что в настоящий момент Министром обороны РФ является уроженец Тувы Сергей Шойгу.

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Гость||

Ерунда какая-то, при виде такой фамилии командиры должны уважать

Имя: Гость
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