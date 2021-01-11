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Роструд удивил новым календарем праздников в 2021 году

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Роструд обновил график дней отдыха. Календарь праздничных и рабочих дней можно назвать новым для России. Ведь впервые 31 декабря станет выходным.

Сколько будет нерабочих дней

Новогодние каникулы стали самыми длинными выходными в 2021 году. Их продолжительность составила десять дней – с 1 по 10 января. Вновь россияне смогут отдохнуть лишь в феврале – с 21 по 23. Эти дни отдыха будут приурочены ко Дню защитника отечества.

Весной выходные выпадут на Международный женский день – с 6 по 8 марта. Майские праздники будут короче обычного – с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. День России выпадет на период с 12 по 14 июня, День народного единства – с 4 по 7 ноября. Кроме того, россияне будут отдыхать 31 декабря.

Перенос выходных

Несколько праздничных дней в 2021 году совпадают с выходными, в связи с чем Роструд предложил такой механизмом переноса. Выходные 2 и 3 января (суббота и воскресенье), которые совпадают с нерабочими днями, будут перенесены на 5 ноября и 31 декабря соответственно.

Кроме того, россияне смогут отдохнуть 22 февраля. Представители ведомства предложили сделать этот день нерабочим из-за того, что 20 февраля выпадает на субботу.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Выходные 2 и 3 января (суббота и воскресенье), которые совпадают с нерабочими днями, будут перенесены на 5 ноября и 31 декабря соответственно.
31 официально нерабочий, так что один день 2 или 3 января должны еще догулять.

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