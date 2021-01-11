Раскрыта связь между Асмус и Заворотнюк

11.01.2021 | 16:30

Известный блогер Лена Миро провела небольшое "расследование". Она сравнила возлюбленных Гарика Харламова и Сергея Жигунова и сделала вывод: обе девушки невероятно похожи на предыдущих звездных избранниц артистов.

"Всех куриц объединяет наивная вера в то, что они носят высокий статус "Любовь всей жизни" у бывших. Да, я тебя бросила (на самом деле, ты – меня), но ты по мне сохнешь, фонтанируешь на мои фоточки, протираешь штаны в моём эскортограмчике, я могу вернуть тебя, когда захочу" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), – отметила она в своем блоге.

Напомним, Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов начали встречаться после совместных съемок в сериале "Моя прекрасная няня", однако роман закончился через несколько лет. Многие пользователи отмечают, что новая пассия артиста Виктория Ворожбит невероятно похожа на Анастасию Заворотнюк, а в сети ее уже прозвали "копией" или "близнецом" актрисы.

О разводе Кристины Асмус и Гарика Харламова стало известно осенью прошлого года. Звезда "Интернов" утверждает, что именно она стала инициатором развода, хотя ранее бывший супруг сообщал, что все произошло по общему согласию. Гарик Харламов не комментирует новые отношения, однако ходят слухи, что его новая избранница – актриса Екатерина Ковальчук. Девушка также внешне очень похожа на бывшую жену комика.

Лена Миро уверена: дело вовсе не в любви, мужчины просто ищут один и тот же типаж всю жизнь. "Когда у мужика появляется новая баба, чем-то (а порой и сильно, как в случае с Заворотнюк и Асмус) напоминающая её саму, курица победоносно объявляет товаркам: "Видите? Видите?! Он не может меня забыть, поэтому вот: моя жалкая копия! Как же он меня любит", – пишет блогер.