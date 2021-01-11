Сетевое издание|18+|Понедельник|11 янв 2021|12:19
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-10oC
-9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-13oC
-12oC
Завтра | Снег |
 

Полезное

«Ничем не можем помочь»: жена Грачевского призвала россиян помолиться

Печать

Супруга больного коронавирусной инфекцией Бориса Грачевского сообщила, что несколько часов назад создатель "Ералаша" преодолел кризис. Однако пока о быстром выздоровлении речи не идет.

Екатерина Белоцерковецкая рассказала, что состояние художественного руководителя "Ералаша" стабилизировали. По ее словам, врачи делают все возможное для того, чтобы спасти режиссера.

Жена 71-летнего Бориса Грачевского попросила не распространять противоречивые сведения о ее муже. Она дала понять, что надеется на лучшее и призвала к этому поклонников звезды. "Давайте просто молиться – в данной ситуации больше никто ничем не может помочь", – обратилась к россиянам актриса.

Напомним, в начале января состояние Бориса Грачевского ухудшилось, и его перевели в реанимацию. Друзья режиссера сообщили, что из-за присоединившийся к коронавирусу бактериальной инфекции площадь поражения легких постановщика увеличилась и составила 75%. Медики ввели знаменитость в кому и подключили к аппарату ИВЛ.

Борис Грачевский заразился коронавирусом еще в прошлом году. Состояние создателя детского юмористического киножурнала начало ухудшаться, и его в конце 2020 года госпитализировали. Тогда режиссера опубликовал в своем микроблоге в "Инстаграм" фото в кислородной маске, а Екатерина Белоцерковецкая заверила, что ее семья одолеет это испытание.

Как писали "Дни.ру", недавно появился слух, что Борис Грачевский хочет продать киножурнал. В беседе с журналистами режиссер опроверг эту информацию. Он признал, что пандемия негативно повлияла на "Ералаш", но о продаже нет и речи.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте