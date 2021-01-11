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Миллион в год: дочка Началовой ходит в элитную школу для детей олигархов

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В канун Рождества мама Юлии Началовой сделала всем поклонникам знаменитой певицы волшебный подарок – опубликовала свежий снимок с красавицей-внучкой, Верой Алдониной. 14-летняя девочка растет настоящей красавицей и умницей. А элитная школа, в которой учится дочь покойной звезды, наверняка откроет ей многие дороги.

Многочисленные фанаты Юлии Началовой восторгаются не только красотой Веры, но и ее умом. "Таисия Николаевна, подскажите пожалуйста, знаю, что Вера учится в школе "Интеграция 21 век", с чем связан выбор? – уровень образования или просто находится рядом с домом?" – задали вопрос матери артистки фанаты.

"Конечно, уровень образования! – пояснила Таисия Началова. – А вот добираться нам не совсем легко. Каждый день я и Верочка проделываем путь около часа в одну сторону (и это на метро). Но что не сделаешь ради любимой школы!"

Частная школа, в которой учится Верочка, входит в десятку самых престижных и дорогих в стране. В 2018-м и 2019-м она вошла в топ 100 лучших школ по результатам ЕГЭ. В ней занимаются дети депутатов, олигархов, звезд. Ну и тех, кто может позволить себе заплатить, как пишут на образовательных сайтах, от 740 до 990 тысяч за каждый год обучения. Правда, если ребенок учится на "отлично", оплату могут снизить на 10-50 процентов или же отменить вовсе.

Чему же учат за такие деньги? Ведь получается, что за все время обучения чада надо выложить около 9 миллионов рублей! Но сумма не кажется огромной, если знать, что на кафедре иностранных языков, помимо основных, преподают китайский, испанский, итальянский языки. А еще есть кафедры искусств, русской словесности, гуманитарных и технических наук. Школа сотрудничает с Международным фондом Владимира Спивакова и университетом Высшей школы экономики. По итогам же обучения выдаются дипломы международного бакалавриата, признаваемого ведущими университетами мира. Словом, почти миллион рублей в год за учебу себя целиком оправдывает.

Ранее пресс-секретарь Юлии Началовой Анна Исаева рассказала, как учится наследница прославленной певицы. По ее словам, дочь Началовой много занимается саморазвитием, участвовала и побеждала во множестве конкурсов (музыкальных и литературных), репетировала мюзикл, писала сценарии и рисовала. Она стала победителем нескольких олимпиад по разным школьным предметам, вошла в число победителей стихотворного конкурса "Пою Мою Москву", посвященного российской столице.

"Вера вырастет и займет достойное положение в обществе, я в это верю. Она очень серьезно относится к этим детским, казалось бы, вопросам. Я не удивлюсь, если она станет, например, не певицей, а режиссером или драматической актрисой", – уверена Исаева.

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Источник — dni.ru
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