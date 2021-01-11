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Друг введенного в кому Грачевского раскрыл подробности его состояния

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Актер и телеведущий Владимир Долинский поделился подробностями о том, как сейчас чувствует себя Борис Грачевский. Товарищ создателя "Ералаша" находится на связи с медиками, которые борются за жизнь знаменитости.

Режиссер, больной коронавирусной инфекцией, находится в реанимации московской клиники. После того, как Борису Грачевскому стало хуже, его подключили к аппарату ИВЛ.

По словам друга сценариста, его состояние – стабильное, без изменений. Долинский отметил, что главное, что у звезды нет ухудшений. "Врачи оптимистично смотрят", – сообщил артист.

Ранее за мужа призвала молиться его супруга Екатерина, которая сильно переживает за мужа. Год назад Борис Грачевский вновь стал отцом и жена говорит, что вместе с сыном очень ждет его дома.

Напомним, худрука детского юмористического киножурнала "Ералаш" госпитализировали с коронавирусом 28 декабря. Ранее сам 71-летний Борис Грачевский вышел на связь, заявив, что с ним все в порядке. Тогда поклонники режиссера подумали, что он уже находится дома рядом с любимой и маленьким сыном. Но как оказалось, врачи до сих пор борются за жизнь звезды.

Как писали "Дни.ру", недавно появился слух, что Борис Грачевский хочет продать киножурнал. В беседе с журналистами режиссер опроверг эту информацию. Он признал, что пандемия негативно повлияла на "Ералаш", но о продаже нет и речи.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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