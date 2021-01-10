Скоропостижную свадьбу Бузовой связали с ее беременностью

10.01.2021 | 20:14

Всего несколько дней назад состоялась торжественная церемония, посвященная бракосочетанию Ольги Бузовой и Давида Манукяна. Если верить словам поклонников, артистка совсем скоро станет мамой.

Поездка на Мальдивские острова обернулась для певицы радостным событием. Дело в том, что Ольга и ее возлюбленный неожиданно поженились на отдыхе. На свадьбу были приглашены служащие отеля и работник местного ЗАГСа.

Однако выяснилось, что все клятвы, которые произнесли молодожены, не имели никакой юридической силы. Брак, заключенный на Мальдивах, считается фиктивным как в России, так и во всем мире.

Несмотря на это, новости о церемонии разлетелись по всему интернету. Многочисленная аудитория принялась гадать, что же сподвигло возлюбленных на столь ответственный шаг. Возможно, что это была репетиция будущей свадьбы.

Фанаты Ольги Бузовой стали выдвигать громкие теории. Большинство поддержало идею с беременностью звезды. Теперь ходят слухи, что телеведущая ждет ребенка от именитого блогера.

"Да она же беременна! Там двойня, сразу видно", – подшутили комментаторы.

Сама же певица не стала отвечать назойливым пользователям, а лишь продолжила публиковать свадебные фотографии. К слову, среди подписчиков Ольги нашлись и те, кто был недоволен ее физической формой. Публика решила, что артистка истощена и нуждается в медицинской помощи.