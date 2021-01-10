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Овдовевший Леонид Куравлев стал вести странный образ жизни

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Любимый миллионами россиян актер сыграл свою последнюю роль пять лет назад.

В 2015 году Леонид Куравлев принял участие в съемках фильма «Весь этот джем». Роль отца Леонтия стала последней для актера. Леонид Вячеславович принял решение «уйти на покой».

В 2012-м на 73-м году жизни скончалась его любимая супруга Нина Васильевна – преподаватель английского языка, директор школы. Они познакомились на катке в далеком 1952-м, когда Леониду было 16, а Нине – 13. Через восемь лет поженились и счастливо прожили вместе 52 года.

После смерти супруги Леонид Куравлев начал вести затворнический образ жизни, практически перестал появляться на публике. Народный артист РСФСР живет в «Доме на Набережной», менее чем в двух километрах от Красной площади.

По сведениям журналистов, ухаживает за Куравлевым его 58-летняя дочь, у которой не сложилась семейная жизнь. Актер редко выходит из дома, соседи периодически видят его во дворе или возвращающемся из магазина. Дочь всячески оберегает отца от посторонних.

«Никого к нему не подпускает. К телефону обычно подходит она, дверь тоже она открывает. Если звонят в дверь, передать что-то для отца может, но внутрь зайти не пригласит, да и его выйти в коридор вряд ли позовет», — рассказали соседи артиста изданию Nation News.

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