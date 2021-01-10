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Не стало Татьяны Власовой: Алексей Панин потерял дорогого человека

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Татьяна Власова ушла из жизни еще во вторник, 5 января. Но знали об этом только самые близкие.

Татьяна Власова, журналист по образованию, много лет работала редактором издательства "Наука" – была очень эрудированной, начитанной, умной. И всегда поддерживала своего знаменитого сына - 43-летнего Алексея Панина.

Ее супруг – инженер в научно-исследовательском институте – умер, когда парню исполнилось 20 лет. К этому времени наследник был уже знаменит – получил приглашение от Глеба Панфилова принять участие в картине "Романовы. Венценосная семья". Мать заставила сына поступить в ГИТИС (РАТИ). Правда, он его так и не окончил – выгоняли три раза, а затем и сам ушел. Но это не помешало стать в итоге хорошим актером.

Одной из первых соболезнования звезде фильмов "Жмурки" и "Звезда" выразила певица Лолита – их дружба длится много лет. "Мы все, кто любит Лешу, скорбим вместе с ним, поскольку знаем, как он любил маму, как заботился всегда о ней, – заявила Лолита "Дни.ру". – Леша – замечательный сын! Прекрасный отец! Все, кто рядом с Лешей сейчас, окружайте его любовью и понимаем!"

Напомним, Татьяну Власову, мать Алексея Панина, часто путали с однофамилицей – второй женой Армена Джигарханяна. Хотя это совершенно разные даже по отчеству люди. Что касается Джигарханяна, то Панин в 2009 году снимался с ним в фильме Эдуарда Парри "О, счастливчик!" После развода Армена Борисовича с киевской пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской Алексей Панин написал на своей странице в "Инстаграме": "Мы переплюнем Цымбалюк-Романовскую, будем ходить по всем каналам и зарабатывать бабло". Он словно бы намекал, что экс-супруга Армена Джигарханяна освоила этот способ легкого заработка. Самого же Армена Борисовича не стало 14 ноября 2020 года.

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Источник — dni.ru
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