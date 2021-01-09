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Стало известно, кто уплатит налог с банковских вкладов

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Специалисты Федеральной налоговой службы разъяснили порядок уплаты налога на доход по банковским вкладам на сумму свыше 1 млн рублей.

В ведомстве еще раз подчеркнули, что налогом будут облагаться только проценты по вкладам, а не сами сбережения россиян.

«Доходы в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках учитываются при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц за налоговый период, в котором указанные доходы были фактически получены», — сказано в документе, который размещен на сайте ФНС.

В тех случаях, когда проценты зачисляются банком в счет пополнения того же вклада, доход в виде таких процентов учитывается при обложении НДФЛ в налоговом периоде, в котором состоялось их зачисление, сообщили в налоговой службе.

Взымать налог с дохода, полученного в 2021 году, начнут в 2022-м. При этом граждан не обязывают декларировать этот доход, поскольку расчет налога будет происходить автоматически: на основе сведений о суммах выплаченных гражданину процентов, которые будут представлять банки.

Уточняется, что налог распространиться только на ту часть процентов по вкладам, которая превышает доход в размере ключевой ставки ЦБ России с одного миллиона рублей. Использоваться будет ставка на момент начала налогового периода. Проценты с зарплатных счетов не будут облагаться налогом.

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