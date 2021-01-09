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Набирающей влиятельность и авторитет Утяшевой предрекли проблемы со здоровьем

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2020 год стал весьма успешным для российской гимнастки. Ей удалось запустить несколько проектов, реализовать танцевальную шоу-программу и добиться личностного роста. Но что же теперь ждет Ляйсан Утяшеву? На этот вопрос постаралась ответить астролог Афина Март.

Светила в водных знаках, Солнце в Раке, Луна в Скорпионе – проницательность, психологические способности, умение убеждать. Сильный личный магнетизм требует, чтобы с ней считались, и обращали внимание. Карьеру в спорте и шоу-бизнесе помогает делать соединение Солнца с Марсом и поддерживающим аспектом от Плутона и Луны.

Тау-квадрат от ретроградного Юпитера на Венеру и Сатурн – постоянное недовольство своей внешностью, сложности с гендерными коммуникациями, поздняя любовь, жесткость характера. Ляйсан Утяшева желает все держать под контролем, но со временем она может стать домашним тираном.

В жизни гимнастки возможны ситуации, при которых она растеряет авторитета и столкнется с нереализованными амбициями. По сей день Ляйсан с трудом выдает кредит доверия другим людям, потому что нуждается в защитнике и покровителе.

Венера в соединении с астероидом Паллада и Восходящим Лунным Узлом в меркантильном знаке Тельца, а также Черная Луна в этом же знаке требуют от хозяйки гороскопа постоянного стремления зарабатывать.

Она далеко не романтик и не идеалист. "Золотой Телец" – главный мотиватор в ее жизни. Присутствует деловая жилка, благодаря которой Утяшева может добиться значительного влияния. Всегда старается "сохранить лицо", хотя можно предположить, что до тридцати лет у нее был опыт унижения и пользования собой, как вещью. Деньги и честолюбие, дом– полная чаша – вот основа мировоззрения!

В 2021 году Ляйсан исполняется 36 лет. Она известна, красива, успешна, востребована. Кажется, даже пандемия ее не касается. Все то, что пережила эта девочка ранее, ее очень закалило. При внешней красоте и обаянии, у нее внутри железная проволока, которая преграждает доступ, всем и всему, что ей неугодно.

В предстоящем году следует обратить внимание на здоровье, не исключены оперативные вмешательства. Работы будет много, особенно во второй половине года. Могут появиться новые источники дохода, связанные с рекламой, работой на телевидении и блогерской деятельностью. Отмечу, что влиятельность и авторитет возрастет.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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