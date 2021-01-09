Фотография Пескова с новорожденной дочерью растрогала россиян

09.01.2021 | 14:58

Наследнице пресс-секретаря исполнилось 23 года. В честь дня рождения любимой дочурки экс-супруга Дмитрия Пескова обнародовала ее детские фотографии. На кадрах отчетливо видно, насколько трепетно государственный деятель относится к своей девочке.

Екатерина Солоцинская ведет открытый аккаунт в социальных сетях, в отличие от своего знаменитого экс-возлюбленного. Снимки, опубликованные в личном блоге жены Пескова, растрогали публику.

На одном из них молодой Дмитрий Сергеевич вместе с маленькой Лизой читает книгу, на другом – именинница позирует с мамой у здания школы. Также бывшая жена пресс-секретаря президента поделилась кадрами, которые были сделаны в роддоме – на них политик с любовью смотрит на дочь, держа ее крохотную руку.

Стоит отметить, что Солоцинская частенько рассказывает о молодости и прошлых отношениях. По словам женщины, раньше их семья никого не интересовала, и они спокойно жили. Когда Песков дослужился до государственного деятеля, его личное стало общественным, а жена вместе с ребенком оказались главной мишенью журналистов.

"В городе Анкаре в 5:30 утра ты появилась на свет. Ты должна была родиться на несколько дней позже, но схватки начались утром 8 января. Твоя бабушка еще три недели жила с нами, а потом ей нужно было уезжать. И мы остались втроем – я, ты и твой папа", – написала Екатерина.

Напомним, брак Пескова развалился в 2012 году. После громкого развода с государственным служащим Солоцинская переехала жить во Францию. Там она занялась благотворительностью и встретила вторую любовь – юриста Андрея Григорьева.