Сетевое издание|18+|Суббота|9 янв 2021|16:05
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Снег |
-3oC
-2oC
Завтра | Облачно |
 

Полезное

Фотография Пескова с новорожденной дочерью растрогала россиян

Печать

Наследнице пресс-секретаря исполнилось 23 года. В честь дня рождения любимой дочурки экс-супруга Дмитрия Пескова обнародовала ее детские фотографии. На кадрах отчетливо видно, насколько трепетно государственный деятель относится к своей девочке.

Екатерина Солоцинская ведет открытый аккаунт в социальных сетях, в отличие от своего знаменитого экс-возлюбленного. Снимки, опубликованные в личном блоге жены Пескова, растрогали публику.

На одном из них молодой Дмитрий Сергеевич вместе с маленькой Лизой читает книгу, на другом – именинница позирует с мамой у здания школы. Также бывшая жена пресс-секретаря президента поделилась кадрами, которые были сделаны в роддоме – на них политик с любовью смотрит на дочь, держа ее крохотную руку.

Стоит отметить, что Солоцинская частенько рассказывает о молодости и прошлых отношениях. По словам женщины, раньше их семья никого не интересовала, и они спокойно жили. Когда Песков дослужился до государственного деятеля, его личное стало общественным, а жена вместе с ребенком оказались главной мишенью журналистов.

"В городе Анкаре в 5:30 утра ты появилась на свет. Ты должна была родиться на несколько дней позже, но схватки начались утром 8 января. Твоя бабушка еще три недели жила с нами, а потом ей нужно было уезжать. И мы остались втроем – я, ты и твой папа", – написала Екатерина.

Напомним, брак Пескова развалился в 2012 году. После громкого развода с государственным служащим Солоцинская переехала жить во Францию. Там она занялась благотворительностью и встретила вторую любовь – юриста Андрея Григорьева.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Фу,бл...

Гость||

Гость писал(a):

Фу,бл...
Фу-фу-фу... какая отвратительная рожа. И девочка выросла страшненькая.

Гость||

А на втором фото Букина? Она всем дает!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте