Двухнедельное пребывание Фрейндлих в больнице не позволяет врачам дать прогноз

09.01.2021 | 15:43

25 декабря Алиса Фрейндлих была доставлена в медицинское учреждение. Новый год звезда встретила на больничной койке и с тщательно контролирующими ситуацию медсестрами. Сегодня о лечении артистки рассказал ее лечащий врач.

Напомним, изначально состояние Алисы Бруновны оценивалось, как стабильно тяжелое. Теперь медики Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Соколова сообщают о незначительном прогрессе в состоянии народной артистки СССР.

В очередной раз Фрейндлих провели компьютерную томографию и проверили легкие. По словам медицинских работников, на сегодняшний день заметно улучшение.

"У Алисы Бруновны стабильное состояние, на КТ – уменьшение степени поражения легких", – говорят врачи.

Данная информация была подтверждена театральными коллегами актрисы. Служители Большого драматического театра внимательно следят за развитием событий и трепетно ждут возвращения звезды.

Пока нет точных сроков того, когда Алиса Фрейндлих отправится домой. Медики отмечают, что коронавирусная инфекция крайне непредсказуема, поэтому они не делают поспешных выводов.

Что касается коллеги артистки Олега Басилашвили, то он в ближайшее время будет выписан домой. Несмотря на то, что состояние обоих театралов стабильное, врачи прогнозируют раннюю выписку исключительно Олегу Валериановичу.