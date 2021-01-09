Сетевое издание|18+|Суббота|9 янв 2021|23:42
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
0oC
0oC
Погода | Сегодня | Снег |
-3oC
-2oC
Завтра | Снег |
 

Полезное

Дочь Заворотнюк сообщила печальную новость о состоянии здоровья мамы

Печать

В последнее время в Сети распространяется множество слухов о состоянии здоровья популярной актрисы Анастасии Заворотнюк.

Врачи обнаружили у нее рак мозга. Заворотнюк долгое время лечилась в больницах, затем медики разрешили ей вернуться к родным. Сейчас Анастасия живет в своем загородном доме с семьей в поселке Крекшино под Москвой.

О здоровье звезды сериала «Моя прекрасная няня» журналистам СМИ рассказывают в основном ее знакомые. Семья решила не комментировать информацию о болезни Заворотнюк, поэтому о состоянии здоровья артистки доподлинно ничего неизвестно.

Лишь изредка дочь Анна проливает свет на детали состоянии матери и говорит об ухудшении или улучшении самочувствия артистки. В новом году Заворотнюк младшая поделилась печальной информацией о здоровье близкого человека со своими подписчиками в социальной сети.

«Моя мама очень тяжело болеет, но мы лечимся, верим в лучшее и я очень надеюсь, что все победим», — написала Анна Заворотнюк на своей странице в Instagram, сообщает Nation News.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — nation-news.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте