Дочь Заворотнюк сообщила печальную новость о состоянии здоровья мамы

09.01.2021 | 22:12

В последнее время в Сети распространяется множество слухов о состоянии здоровья популярной актрисы Анастасии Заворотнюк.

Врачи обнаружили у нее рак мозга. Заворотнюк долгое время лечилась в больницах, затем медики разрешили ей вернуться к родным. Сейчас Анастасия живет в своем загородном доме с семьей в поселке Крекшино под Москвой.

О здоровье звезды сериала «Моя прекрасная няня» журналистам СМИ рассказывают в основном ее знакомые. Семья решила не комментировать информацию о болезни Заворотнюк, поэтому о состоянии здоровья артистки доподлинно ничего неизвестно.

Лишь изредка дочь Анна проливает свет на детали состоянии матери и говорит об ухудшении или улучшении самочувствия артистки. В новом году Заворотнюк младшая поделилась печальной информацией о здоровье близкого человека со своими подписчиками в социальной сети.

«Моя мама очень тяжело болеет, но мы лечимся, верим в лучшее и я очень надеюсь, что все победим», — написала Анна Заворотнюк на своей странице в Instagram, сообщает Nation News.