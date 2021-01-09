Бориса Грачевского подключили к ИВЛ и ввели в кому

09.01.2021 | 18:10

Печальные новости пришли из медицинского учреждения, в котором продолжает находиться создатель «Ералаша» Борис Грачевский.

Кинорежиссёр и сценарист находится в крайне тяжелом состоянии. Грачевского подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких и врачам пришлось ввести Бориса Юрьевича в медикаментозную кому, сообщает телеграм-канал Mash.

31 декабря появилась информация, что состояние кинорежиссера ухудшилось, и его перевели в реанимацию. Впрочем, в тот же день сам Грачевский резко опроверг эти слухи.

В первой половине дня 9 января товарищ Грачевского рассказал о положительной динамике в состоянии режиссера журналисту РИА Новости.

«Боря чувствует себя лучше, скажем осторожно, что его состояние стабилизировалась. Он под наблюдением хороших врачей», - сказал Долинский.

В тоже время издание «Комсомольская правда» сообщает, что процент поражения легких режиссера составляет 75 процентов. При этом вирусная пневмония осложнена присоединением бактериальной инфекции, а тест на коронавирус показал отрицательный результат.