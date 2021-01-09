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Ахеджакову срочно госпитализировали из-за резкого ухудшения состояния

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Лия Ахеджакова попала в одну из столичных больниц. Состояние звезды театра и кино резко ухудшилось, и ей пришлось обратиться за помощью медиков.

Актриса рассказала прибывшим на вызов врачам, что уже несколько дней ей нездоровится. Хуже артистке стало утром 9 января. Медики считают, что Лия Ахеджакова могла подхватить ковид.

Знаменитости сделали ПЦР-тест, теперь ожидаются результаты. Кроме того, у пожилой Лии Ахеджаковой подозревают обострение хронических заболеваний.

Из-за того, что звезда входит в группу риска, ее решили как можно скорее госпитализировать. В настоящий момент она находится в палате. Врачи тщательно следят за ее состоянием.

Ранее Лия Ахеджакова раскрыла некоторые тайны фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!". Она объяснила, почему открестилась от недвижимости. Артистка призналась, что продолжение легендарной картины, которое снял Тимур Бекмамбетов, ей не понравилось. Также как и режиссеру первой части – Эльдару Рязанову. Актриса отказалась сниматься в продолжении. Лии Ахеджаковой обещали золотые горы, но ее решение было непоколебимым.

Лия Ахеджакова – советская и российская актриса, народная артистка России, лауреат Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых. Двукратная обладательница национальной премии "Ника" за лучшие женские роли второго плана в фильмах "Небеса обетованные" и "Изображая жертву".

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Источник — dni.ru
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