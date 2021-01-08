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В ребенке Марии Мироновой нашли сходство с дедушкой

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47-летняя артистка долгое время не показывала долгожданного Федора и всячески закрывала его лицо на всех совместных фотографиях. Однако, когда мальчик отметил свой первый день рождения, Мария Миронова рассекретила внешность сына.

"Парень очаровательный и этот на дедушку похож!", "Будущая звезда", - восхитились снимком подписчики аккаунта Мироновой в Инстаграм.

Несмотря на то, что актриса больше не боится сглаза, она все равно дозированно публикует кадры, на которых запечатлен Федор. Вчерашний день был исключением. В честь светлого праздника Мария показала семейную прогулку в сочельник.

Эти каникулы запомнятся Мироновой зимними забавами и гуляньями на свежем воздухе. Актриса покатала малыша на санках и прошлась с ним по сугробам. Конечно же, не обошлось и без хоровода вокруг наряженной елки.

Стоит отметить, что и Новый год Мария встретила в кругу близких и родных. Даже для нее завершение 2020 стало нерадостным. Дело в том, что в самый последний момент Миронова подцепила коронавирусную инфекцию.

"Как же хочется оставить все сложности этого года позади, особенно, когда прочувствовал все симптомы этой коварной болезни COVID за несколько дней до Нового года", – написала актриса.

Сейчас Мария чувствует себя намного лучше и свободно контактирует с окружающими. Похоже, что звезда перенесла недуг в легкой форме или быстро остановила его осложнение.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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