С 10 января за снятием и переводами денег начнут следить и сообщать в полицию

08.01.2021 | 11:00

В январе продолжают вступать в силу новые законы. Некоторые поправки регламентируют продажу курительных жидкостей и одноразовых вейпов. Другие документы направлены на улучшение качества молочной продукции.

А еще с 10 января 2021 года в России вступают в силу поправки в Федеральный закон от 13 июля 2020 г. N 208-ФЗ. Они касаются правил контроля за операциями с наличными деньгами.

Изменения направлены на борьбу с компаниями, которые ведут двойную бухгалтерию. Основная задача закона - облегчить жизнь легальному бизнесу и осложнить теневому "отмыв" денег. Но закон затронет и десятки тысяч обычных людей.

Росфинмониторинг будет теперь внимательно изучать, во-первых, почтовые переводы на сумму от 100 тысяч рублей и выше. А, во-вторых, снятие денег на такую же сумму со счетов телефонных абонентов. В-третьих, сотрудники Росфинмониторинга обязаны проанализировать снятие и начисление в банкоматах сумм, превышающих 600 тысяч рублей. В-четвертых, под контроль попадут ставки и выигрыши в лотереи, сумма которых начинается от 600 тысяч рублей. И в-пятых - сделки с недвижимым имуществом на сумму от 3 миллионов рублей, сообщает «Российская газета».

Сведения обо всех этих операциях будут передавать в контрольное ведомство. И если что-то вызовет у сотрудников Росфинмониторинга сомнения, информация тут же будет отправлена в правоохранительные органы.