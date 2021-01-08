Сетевое издание|18+|Пятница|8 янв 2021|18:38
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
-1oC
Погода | Сегодня | Снег |
-1oC
-0oC
Завтра | Облачно |
 

Полезное

Лазарев и Малиновский решили сменить жилье из-за любопытных строителей

Печать

Сергей Лазарев перестал скрывать, что находится на отдыхе вместе со своими другом Александром Малиновским. Мужчины даже виллу общую арендовали. Однако поездка приобрела новые краски после заселения. Выяснилось, что все комнаты артистов похожи на прозрачные коробки, в которых невозможно спрятаться.

Подобный интерьер стал еще одной проблемой звезд. Им пришлось искать новое место жительства, потому что они остались недовольны расположением ванной и спальной комнаты на вилле, которую они забронировали изначально.

Дело в том, что окна во всех комнатах выходили на стройку, на которой постоянно ошивались местные рабочие. Строители спокойно могли заглянуть в самый неподходящий момент и застать мужчин врасплох.

"Все остальное еще терпимо, но представляешь, ты моешься, голый стоишь, а на тебя там смотрят", – Алекс обратился к Сергею.

Похоже, что Лазарев не так уж и переживал из-за вмешательства балийских мужчин. Однако артист согласился на переезд и уже к вечеру нашел новую виллу. Стоит отметить, что звезды приехали не одни. Компанию Сергею и Александру составили две девушки.

Напомним, что ранее Лазарев сообщал в личном блоге "Инстаграм", что путешествует с "возлюбленным". Многочисленная аудитория была шокирована подобным заявлением и не могла поверить, что Сергей окончательно переключился на мужчин.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Гость||

С каким возлюбленным? Вон девчонки на заднем сиденье.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

момент и застать мужчин врасплох.
СТОП!Как так то? Свадебное путешествие?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте