Сетевое издание|18+|Пятница|8 янв 2021|17:08
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
-1oC
Погода | Сегодня | Снег |
-1oC
-0oC
Завтра | Облачно |
 

Полезное

«Краски мира прекрасны»: жизнь Цымбалюк-Романовская после Джигарханяна наладилась

Печать

Многочисленные поклонники Виталины Цымбалюк-Романовской предположили, что она вновь окунулась в романтические отношения. Не прошло и полгода со дня смерти Армена Джигарханяна, как его бывшая возлюбленная придалась любовным утехам с новым бойфрендом.

Поводом для весьма смелой версии стала фотография, сделанная в Краснодарском крае. Накануне в личном блоге появился снимок, на котором была изображена улыбчивая Виталина. Похоже, что Цымбалюк-Романовская присела на каменном побережье, чтобы помечтать о светлом будущем.

Стоит отметить, что пианистка уехала из столицы на праздники специально, чтобы отдохнуть от суеты и прикоснуться к первозданной природе. К слову, Виталина лично описала душевное состояние в социальной сети.

"Краски мира прекрасны. Самое невероятное Рождество в моей жизни", – подытожила экс-супруга Джигарханяна.

Воодушевленные пользователи мгновенно принялись обсуждать личную жизнь музыканта. Посыпались вопросы, связанные с ее личным создателем красок. Нашлись и те, кто видел, как Цымбалюк-Романовская гуляла с таинственным мужчиной по побережью.

Многие уточнили у Виталины, кто же стал автором противоречивого снимка. На этот вопрос она тоже не ответила. При этом аудитория сошлась во мнении, что музыкальный деятель выглядит счастливой. В последнее время она и вовсе заметно похорошела.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте