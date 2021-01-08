Борющаяся с онкологией Яковлева опровергла прогнозы врачей, но серьезно изменилась

08.01.2021 | 12:24

Звезда фильмов "Чародеи" и "Экипаж" Александра Яковлева продолжает бороться с раком. 63-летняя актриса вдохновляет своей стойкостью и оптимизмом многих.

О своем недуге Александра Лазарева рассказала в прошлом году. Актриса признавалась, что услышала диагноз в 2017-ом и едва не опустила руки. Она смогла выйти из депрессии и найти в себе силы бороться с раком груди последней стадии.

На сегодняшний день некогда известная артистка является депутатом Городского совета депутатов Калининграда. Помимо этой деятельности Александра Евгеньевна активно ведет блоги в социальных сетях. Например, недавно она в "Инстаграм" поделилась новым снимком, на котором запечатлена с близким другом.

Яковлева позировала в специальной вязаной белой шапочке, которую обычно носят при облысении. Как пишет "Комсомольская правда", актриса лишилась волос после частых курсов химиотерапии.

Несмотря на изменения во внешности, поклонники продолжают одаривать комплиментами звезду фильма "Экипаж". "С Рождеством, красавица!", "Вы наша!", "Мы счастливы, что вы счастливы", – написали интернет-пользователи под последним снимком актрисы.

Напомним, врачи прогнозировали, что Александра Яковлева не сможет прожить с раком груди четвертой стадии и пару месяцев. Но с тех пор прошло уже несколько лет, поэтому актриса поняла: онкология – не приговор.