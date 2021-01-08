Близкие Бориса Грачевского не порадовали информацией о его состоянии

08.01.2021 | 16:24

Борис Грачевский оказался в больнице за несколько дней до Нового года. Режиссеру, который боролся с ковидом на дому, потребовалась помощь медиков, потому что его состояние стало ухудшаться. Как чувствует себя основатель киножурнала "Ералаш" спустя почти две недели после госпитализации, рассказали журналистам его друзья.

О том, что 71-летний Борис Грачевский заразился коронавирусом, стало известно три недели назад. Поскольку состояние режиссера не вызывало опасений, врачи разрешили ему лечиться на дому. Но спустя неделю основатель "Ералаша" опубликовал снимок из больницы, на котором запечатлен под капельницей, чем шокировал поклонников.

После этого Грачевский не выходил на связь. 31 декабря журналистам удалось дозвониться до режиссера, о котором поступали противоречивые данные. Борис Юрьевич дал понял, что очень раздражен частными звонками представителей СМИ. "Все у меня нормально!", – крикнул он и прекратил разговор.

Друзья Грачевского пообщались с журналистами накануне. По их словам, режиссер пока находится в реанимации. Видимо, ему стало еще хуже, раз его подключили к аппарату ИВЛ.

"Процент поражения его легких составляет 75%", – процитировала товарищей Бориса Юрьевича "Комсомольская правда".

Также стало известно, что Борис Грачевский борется не только с пневмонией, которую вызвал коронавирус, но и с бактериальной инфекцией. Состояние режиссера оценивается как стабильно тяжелое.