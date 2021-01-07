В январе часть россиян сможет получить почти по 11 000 рублей

07.01.2021 | 22:41

В Пенсионном фонде напомнили о возможности получения денег.

В ПФР рассказали, какая категория граждан сможет рассчитывать на выплату в размере чуть менее 11 000 рублей до конца января 2021 года, сообщает PRIMPRESS.

Деньги смогут получить граждане РФ, кто уже оформил ежемесячную выплату из средств материнского капитала. Но обналичить деньги имеют возможность лишь те, чья семья отвечает определенным критериям.

«На ежемесячные выплаты из материнского капитала имеют право семьи, в которых второй ребенок появился с 1 января 2018 года и доход на каждого члена семьи (родители и дети) не превышает двукратного прожиточного минимума для трудоспособных граждан», – напомнили в ПФР.

Для каждого субъекта РФ этот показатель индивидуален, например, в Рязанской области он в 2020 году равнялся 22 250 рублям.

«В 2021 году размер минимального дохода на одного члена семьи для права на выплату будет составлять 23 012 рублей. Сумма выплаты – 10 734 рубля», – отметили в ПФР.

Чтобы рассчитать доход семьи, нужно сложить все доходы членов семьи за год, предшествовавший полугодию до даты подачи заявления, затем разделить эту сумму на 12 и затем – на число членов семьи. По новым правилам, до 1 марта 2021 года право на такую выплату будет продлеваться автоматически для семей, указано на сайте ведомства.