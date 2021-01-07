Ученые назвали новый распространенный признак, по которому можно выявить рак

07.01.2021 | 19:13

В США закончились исследования, которые показали, что чрезмерная потливость, или гипергидроз, может являться признаком развития рака.

Повышенное потоотделение может свидетельствовать о лимфоме, лейкемии, раке костей и печени, или о мезотелиоме. Причем усиление симптома происходит в ночное время. Исследователи связывают это с тем, что онкология меняет гормональный уровень в организме, что приводит к гипергидрозу.

Ученые отметили, что данный признак не может являться основным при диагностике рака. Ведь человеку свойственно потеть при занятиях спортом, при повышении температура или из-за стресса.

Также гипергидроз может появляться при ряде инфекционных болезней, после употребления определенных лекарств, либо из-за естественных гормональных изменений, например, в период беременности, менопаузы или полового созревания.

Ранее ученые рекомендовали бороться с онкологическими заболеваниями с помощью чая с имбирем. По их мнению, вещество гингерол, которое содержится в корне растения, способно снижать в организме уровень холестерина и обладает мощными противоопухолевыми свойствами.