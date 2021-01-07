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Пугачева дала дочери Успенской важный совет для радости в жизни

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Единственная дочь Любови Успенской, кажется, встала на путь истинный. После громких ссор Татьяна Плаксина публично повинилась и извинилась перед матерью.

Теперь блог девушки в "Инстаграм" превратился в островок миролюбивости и доброты. 7 января Таня поздравила с Рождеством православных христиан. Она пожелала, чтобы дома озарили мир и покой. "Загадывайте желания в эту ночь, и они обязательно сбудутся!" – уверена дочь Любови Успенской.

На поздравление со светлым праздником отреагировала Алла Пугачева. Артистка отметилась в комментариях под публикацией весьма необычным образом. Звезда отчитала Татьяну Плаксину за матерщину. "Не ругайся матом, и будет тебе радость", – написала Примадонна.

Дочь Любови Успенской пока никак не прокомментировала странное высказывание певицы. Впрочем, пользователи Сети не постеснялись и напомнили Алле Пугачевой, что она и сама любит "крепкие" выражения. "Советы самой себе", – написали под словами Примадонны.

Напомним, накануне Нового года Татьяна Плаксина в своем инстаграм-аккаунте опубликовала трогательное видео с Любовью Успенской. Она заявила, что помирилась с мамой и пожелала всем правильно "зафиналить" уходящий 2020-й.

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Источник — dni.ru
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