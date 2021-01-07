Дышит сам: борющийся с болезнью Лановой внушает врачам оптимизм

07.01.2021 | 11:58

31 декабря Василий Лановой сдал анализ на антитела к коронавирусу – показатели зашкаливали. Два ПЦР-теста, проведенные следом, выявили наличие ковида в организме 86-летнего актера.

Семья приняла решение направить артиста в больницу. Там ему провели полное обследование, после которого стало ясно, что, несмотря на возраст, пенсионер неплохо переносит болезнь. На компьютерной томографии выявили поражение легких – небольшое, всего 5%. Директор Василия Ланового заверил, что уже через несколько дней актер отправится домой.

Однако прошло уже больше недели, но артист все еще находится в больнице. Медики оценивают состоянии звезды советского кино как стабильное, средней тяжести. К счастью, Василий Семенович дышит самостоятельно, без помощи кислородной маски. Сатурация и давление также в норме.

Несмотря на в целом нормальное состояние, врачи не спешат отпускать Ланового домой. Пока неизвестно, сколько еще дней артист проведет в клинике – скорее всего, останется в медучреждении до конца праздников.

Супруга актера Ирина Купченко также прошла обследование, у нее не нашли признаков поражения легких. Жена все равно не стала покидать больницу, а решила остаться и присматривать за Василием Лановым.