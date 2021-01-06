В Минтруде рассказали о выплатах семьям с детьми до 7 лет

06.01.2021 | 10:11

Глава Минтруда Антон Котяков в ходе совещания по социальным вопросам, которое проводилось в присутствии президента РФ Владимира Путина, рассказал о работе ведомства в 2020 году.

На итоговой пресс-конференции 17 декабря глава государства поручил выделить семьям с детьми до 7 лет включительно по 5 000 рублей в качестве скромного новогоднего подарка.

«Всем семьям, где есть дети от 0 до 7 лет включительно, выплатим по 5 000 рублей. Каждому ребенку», - заявил тогда Путин.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков доложил президенту о выполнении его поручения и отметил, что для тех, кто еще не получил выплаты, необходимо подать заявление, такое право сохраняется у граждан РФ вплоть до 1 апреля текущего года.

«Всего до Нового года такую помощь получили семьи, воспитывающие 13,6 млн детей, это 96% от общего числа семей, имеющих право на данную выплату», - сообщил Котяков.

Уже 17 декабря было подготовлено постановление правительства и стартовал прием заявлений на портале госуслуг, а уже на следующий день - в отделениях Пенсионного фонда. По словам Котякова, работа продолжалась и в выходные, чтобы все смогли получить выплаты до нового года.