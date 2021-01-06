Петросяна посадили в «смехояму»

06.01.2021 | 21:52

Стали известны рейтинги новогодних шоу. Народ устал от «нафталинового» парада таких звезд, как Лев Лещенко, София Ротару, Валерий Леонтьев, Лариса Долина и других.

Критике подверглись и возрастные юмористы, которые продолжают выступать на федеральных каналах.

Музыкант Юрий Лоза считает, что многие номера уже давно морально устарели. Как по содержанию, так и по подаче.

«Есть люди, которые всю жизнь шутят. Я уже не могу Петросяна видеть, потому что он выдавливает воду из камня. Когда в двухсотый раз смотришь номер на одну, и туже тему», — сообщил музыкант в интервью iReactor.

По словам Лозы, 75-летний юморист во время своего очередного новогоднего выступления зачитывал по бумажке анекдоты, которые сумел найти в Интернете.

Музыкант считает, что подобные потуги шутить на «заезженные» темы вызывают у зрителей лишь сочувствие. Специально для таких юмористов, как Петросян, лоза придумал термин «смехояма». Из года в год устаревшие артисты продолжают «выдавливать» из себя «избитые шутки».