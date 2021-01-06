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Костенко ожидает третьего ребенка после очередной поездки на Мальдивы

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Супруга Дмитрия Тарасова раскрыла тайну ежегодного отдыха. Если верить словам Анастасии, то каждая поездка на Мальдивы заканчивается двумя полосками и походом на УЗИ. Остается только гадать, плодотворно ли пара отдохнула и на этот раз.

Влюбленные встретили Новый год на песчаном пляже острова. Вместе с дочками-погодками Тарасов и Костенко провели несколько счастливых дней на долгожданном отдыхе. Об этом свидетельствуют многочисленные фотографии и видеоролики в социальных сетях.

К слову, звездная пара прилетает на Мальдивы не только ради путешествия, но и для встречи с неким аистом, приносящим супругам замечательные дочек. Когда пришла пора прощаться с островом, Костенко написала об этом в личном блоге в "Инстаграм". Более того, она поделилась с аудиторией одним довольно тонким наблюдением.

"Каждый раз мы возвращаемся на Мальдивские острова в новом составе! Знаете, что? Мне даже не страшно представить", – высказалась Анастасия.

Похоже, что девушка готова вступить в клуб многодетных мам и заняться воспитанием еще одного ребенка. Сам же Дмитрий не прокомментировал публикацию жены. Известно, что футболист постоянно занят на спортивных сборах. Справится ли молодой человек с финансовым обеспечением еще одного члена семьи?

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Источник — dni.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

девушка готова вступить в клуб многодетных мам
намек на непорочное зачатие?

Имя: Гость
Комментарий:

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