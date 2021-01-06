Бывший гражданский супруг Фриске приготовил уютное гнездышко для новой семьи

06.01.2021 | 16:27

Жизнь Дмитрия Шепелева кардинально изменилась во время новогодних праздников. Ведущий приобрел роскошную квартиру с камином в центре Москвы.

Для большинства людей прошлый год оказался неплодотворным и сложным в связи с хорошо известными событиями. Российский ведущий Дмитрий Шепелев умудрился не только остаться на плаву, но и преуспеть в непростой период.

Недавно знаменитость устроилась работать на ТНТ. Известно, что раньше Шепелев вел программы ежедневно, теперь же он выходит в эфир лишь раз в неделю.

Примечательно, что доходы звезды не упали. По имеющимся данным, Дмитрий зарабатывает на основной работе порядка тридцати миллионов рублей в год. Стоит не забывать и о рекламных контрактах, которые также приносят Шепелеву ощутимые деньги.

Отличное финансовое положение позволило бывшему сожителю Жанны Фриске приобрести недвижимость. По данным сайта "Комсомольская правда", новая квартира превосходит предыдущую по площади. В пределах жилища получилось разместить не только библиотеку, но роскошный камин, а также и просторную комнату для сына Платона.

Жить там ведущий планирует со своей новой избранницей Екатериной Тулуповой, ее дочерью и своим наследником. Пока что возлюбленные сосредоточены на воспитании своих детей, но кто знает, как быстро наступит пополнение в молодой семье.