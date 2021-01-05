Звезда ТНТ ждала от мужа новогоднего сюрприза, а получила в нос

05.01.2021 | 04:50

Анна Хилькевич поделилась страшной новостью – она получила серьезную травму, сама того не ожидая. Актриса рассказала о своем состоянии и подробностях события.

В последние часы 2020 года супруг сделал Анне Хилькевич неприятный сюрприз, в результате которого звезде пришлось делать рентген. Врачи поставили знаменитой блондинке неутешительный диагноз – перелом костей носа. Теперь звезде предстоит проявлять к себе особенное внимание, ведь у травмы могут быть последствия в виде смещения. "Заголовки прессы пестрят фразами типа "муж зарядил жене с ноги в новогоднюю ночь", – объявила артистка и решила прояснить ситуацию.

За полтора часа до наступления Нового года муж и дочь Анны Хилькевич весело танцевали. Дружное семейство так сильно погрузилось в праздничную атмосферу, что позабыло о мерах предосторожности.

Актриса снимала зажигательные пляски родных на телефон, а ее супруг ударил по корпусу устройства ногой. Гаджет вылетел из рук звезды, ударился о ее лицо и привел к травме.

Медики предупредили Анну Хилькевич о том, что целых две недели ей нужно проявлять особую бдительность и ограничивать себя в разных удовольствиях. Артистке нельзя кататься на коньках и тюбингах, тереть нос, а еще ей придется спать только на спине, чтобы у перелома не появилось осложнений. "Это было самое эпичное 31 декабря", – заявила Анна Хилькевич подписчикам в инстаграм-канале.