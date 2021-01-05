В Минтруде рассказали о приеме заявлений на назначение повышенной выплаты на детей

05.01.2021 | 18:43

Глава Минтруда Антон Котяков в ходе совещания по социальным вопросам, которое проводилось в присутствии президента РФ Владимира Путина, отчитался о планах ведомства в 2021 году.

По слова Котякова, настала необходимость внедрить трехступенчатую систему с выплатой пособий на детей из малообеспеченных семей. По предварительной оценке, такой подход потребует 276 млрд рублей в 2021 году, сообщает ТАСС.

"Предлагается установить трехступенчатую систему с 1 января 2021 года с установлением максимального размера пособия на уровне регионального прожиточного минимума на ребенка. Для реализации такого подхода, по нашим оценкам, потребуется в 2021 году 276 млрд рублей, в 2022 году - 295 млрд рублей, а в 2023 году - 297 млрд рублей", - заявил Котяков.

Глава Минтруда уточнил, что стандартный размер пособия - 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка. Если такое ежемесячное пособие не позволяет обеспечить доходы в размере не менее одного прожиточного минимума на каждого члена семьи, то пособие назначается на уровне 75% регионального прожиточного минимума на ребенка. Если и это увеличенное пособие также не выводит семью из числа нуждающихся, то родители будут получать 100% регионального прожиточного минимума на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно.

"Сам подход к назначению пособия сохранится. Семьям по-прежнему не потребуется предоставлять дополнительные справки для получения пособий. Органы соцзащиты рассчитают необходимый размер выплаты на основе заявления гражданина и данных государственных информационных систем. Необходимые доработки программного обеспечения сейчас уже ведутся", - сказал Котяков.

Заявления на назначение выплаты в повышенном размере будут приниматься уже с 1 апреля 2021 года.